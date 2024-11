Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils nebelig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils trüb durch Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf 5 bis -3 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen überwiegend sonniges Wetter, gebietsweise hält sich zäher Nebel oder Hochnebel, vor allem vormittags. Höchsttemperaturen 7 bis 13, in den Alpen 14 bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 19:30 Uhr