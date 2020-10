Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, um 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt und örtlich Regen. In der Nacht nur teilweise klar, später gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Morgen teils trüb, teils sonnig bei 10 bis 18 Grad. Die weiteren Aussichten bis Montag: Südlich der Donau sonnige Abschnitte. Sonst meist bewölkt und besonders an Allerheiligen gebietsweise Regen. Weiterhin recht mild, nachts frostfrei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 19:00 Uhr