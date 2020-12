Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit Schnee, Tiefstwerte +1 bis -3 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Vor allem im Westen und an den Alpen Schnee oder Schneeregen. Besonders am östlichen Alpenrand auch gefrierender Regen möglich. Tiefstwerte +1 bis -3 Grad. Das ganze Wochenende über bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Am Montag meist trocken, freundlich am ehesten in Alpennähe. Tageshöchstwerte 0 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 00:00 Uhr