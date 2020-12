Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit etwas Schneefall

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt. Örtlich etwas Schneefall mit Gefahr von Straßenglätte. Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Neujahr weitgehend trocken und wechselnd bewölkt, mit teils längeren sonnigen Abschnitten vor allem im Süden. Höchstwerte minus 1 bis plus 5 Grad. In den Nächten Tiefstwerte plus 1 bis minus 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2020 23:00 Uhr