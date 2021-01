Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Örtlich anhaltender Nebel, sonst wolkig bis sonnig, besonders im Alpenraum. Höchstwerte minus 5 bis plus1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen trocken und nach Nebel oft sonnig. Tagsüber minus 5 bis plus 1 Grad, nachts bis -11 Grad. Am Dienstag und Mittwoch Schnee oder Schneeregen und etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 00:00 Uhr