Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, 15 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in weiten Teilen Frankens und im Norden der Oberpfalz meist klar, im Süden wechselnd bewölkt und gebietsweise noch gelegentlich Regen. Tiefstwerte 15 bis 9 Grad. Morgen vielerorts freundlich, nur im Alpenvorland mitunter wolkig. 23 bis 28 Grad, Mittwoch und Donnerstag in ganz Bayern viel Sonne bei 27 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 20:00 Uhr