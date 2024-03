Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Nur noch in Schwaben und in Alpennähe vereinzelt Niederschläge. Abkühlung auf +4 bis -3 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, am westlichen Alpenrand auch längerer Sonnenschein möglich; im Südosten örtlich Schauer. Freitag und Samstag nach Nebel viel Sonnenschein. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2024 20:00 Uhr