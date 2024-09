Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Franken und am oberbayerischen Alpenrand vereinzelt Regen, sonst meist trocken und zum Teil länger klar. 13 bis 5 Grad. Morgen ist es vielerorts freundlich. Am Donnerstag bewölkt und regnerisch, am Freitag ein Mix aus Sonne und Wolken mit Schauern. Maximal 14 bsi 22 Grad, dabei oft windig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2024 19:45 Uhr