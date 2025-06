Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar bei 11 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig, aber trocken bei 11 bis 4 Grad. Tagsüber südlich der Donau freundlich, sonst einige Wolken. Ab Mittwoch viel Sonne. Höchstwerte von 19 bis 26 Grad, am Donnerstag noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 20:00 Uhr