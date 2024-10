Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils klar, am Tag recht freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es teils länger klar, später sind im Westen Schauer möglich bei Tiefstwerten zwischen 11 und 4 Grad. Am Tag gibt es mal Sonne mal Wolken und es bleibt trocken, Dienstag und Mittwoch wird es ähnlich freundlich. Die Temperaturen erreichen 15 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 03:00 Uhr