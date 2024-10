Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, 10 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar oder nur leicht bewölkt, teils neblig. Tiefstwerte zwischen 10 und 5 Grad. Bis Donnerstag ändert sich wenig an dem teils neblig-trüben, teils freundlichen Wetter. Besonders viel Sonnenschein gibt es in den Alpen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 20:00 Uhr