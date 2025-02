Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, -1 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar oder nur gering bewölkt, örtlich Nebel. Später im Westen neue Wolken. Tiefstwerte -1 bis -8 Grad. Tagsüber mal Sonne, mal Nebel oder Hochnebel. Am Montag im Westen bewölkt, im Osten freundlich und trocken. Ab Dienstag gelegentlich Regen, in den Alpen auch Schnee. 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 21:00 Uhr