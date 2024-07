Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils gewittriger Regen, 18 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im östlichen Ober-, südlichen Niederbayern sowie in den Kreisen Aschaffenburg und Main-Spessart. Auch in der Nacht gebietsweise nass. Abkühlung auf 18 bis 14 Grad. Morgen und auch am Freitag wechselhaft mit Sonne, Wolken sowie Schauern und Gewittern. Samstag meist bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 22 bis 28, am Samstag deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 20:00 Uhr