Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils gewittrige Regenfälle, Tiefstwerte 12 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und vereinzelt teils gewittrige Regenfälle, an den Alpen lokal kräftige Gewitter möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Allgäu und im Westen Oberbayerns. In der Nacht vielerorts Gewitter mit Regen, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ähnlich wie heute, Freitag und Samstag Sonne und Wolken. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 19:00 Uhr