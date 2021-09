Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils gewittrige Regenfälle, Tiefstwerte 12 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und vereinzelt teils gewittrige Regenfälle, an den Alpen lokal kräftige Gewitter möglich. Auch in der Nacht vielerorts teils gewittrige Regenfälle, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ähnlich wie heute, Freitag und Samstag Sonne und Wolken. Temperaturen zwischen 8 und 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 18:00 Uhr