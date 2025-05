Das Wetter in Bayern: in der Nacht teils Bodenfrost, tagsüber sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: In der Nacht nach Auflösung einiger Wolken klar. Zum Morgen hin ziehen von Oberfranken hohe Schleierwolken auf. Tiefstwerte von 10 bis 0 Grad, stellenweise nochmals Bodenfrost. Tagsüber wieder sonnig mit einigen Wolken und 18 bis 25 Grad warm. Die Aussichten: am Donnerstag mehr Wolken und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 20:00 Uhr