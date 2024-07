Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte 19 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der sternklaren Nacht Tiefstwerte zwischen 19 Grad am Bodensee und 13 Grad im Landkreis Hof. Morgen wieder viel Sonne bei 30 bis 33 Grad. Am Abend örtlich Wärmegewitter. Donnerstag wechselhaft mit Sonne, aber auch Regenschauern. Freitag überwiegend bewölkt und nass. Nur noch 21 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.07.2024 19:45 Uhr