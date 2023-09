Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, örtlich Nebel, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst sternenklar, in der zweiten Nachthälfte lokal Nebel bei Tiefstwerten von 11 bis 6 Grad. Bis Freitag tagsüber abgesehen von vormittäglichen Nebelfeldern viel Sonnenschein bei 21 bis 27 Grad. Nächtliche Tiefstwerte 14 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 19:45 Uhr