Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei 19 bis 14 Grad, der Wetterdienst warnt für einige Regionen vor schweren Gewittern

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit örtlichen Gewittern. Für das Gebiet von Mittelfranken und der Frankenalb bis ins Alpenvorland gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. In der Nacht zunehmend klar bei 19 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst sonnig, später kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag meist bewölkt, am Dienstag wechselhaft. Höchstwerte morgen 27 bis 31 Grad, danach 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 18:00 Uhr