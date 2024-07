Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei 19 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit örtlichen Gewittern. In der Nacht zunehmend klar bei 19 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst sonnig, später kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag meist bewölkt, am Dienstag wechselhaft. Höchstwerte morgen 27 bis 31 Grad, danach 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 18:00 Uhr