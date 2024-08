Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei 18 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen sowie am Freitag und Samstag viel Sonne. Höchstens ganz vereinzelt Wärmegewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 25 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.08.2024 20:30 Uhr