Das Wetter in Bayern: in der Nacht sternenklar bei 16 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar bei 16 bis 12 Grad. Zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. In den kommenden zwei Tagen vielerorts Sonne. Auch am Freitag freundlich mit ganz vereinzelten Schauern und Gewittern - am ehesten in Nordbayern. Tagsüber maximal 25 bis 32, Tiefstwerte in den Nächten 18 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2024 19:45 Uhr