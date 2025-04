Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, Abkühlung auf 9 bis minus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei plus 9 bis minus 1 Grad. Morgen bleibt es sonnig und es wird noch etwas wärmer. Am Samstag sollen wieder mehr Wolken aufziehen, aber es bleibt meist trocken. Am Sonntag wieder sonniger, dafür deutlich kühler.

