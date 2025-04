Das Wetter in Bayern: In der Nacht stellenweise Schauer, tagsüber oft sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht stellenweise noch Schauer oder Gewitter, später aufklarend, örtlich Nebel. In der zweiten Nachthälfte im Nordwesten örtlich Regen. 10 bis 5 Grad. Am Tag häufig sonnig. Später zwischen Spessart und Rhön auch Gewitter. Am Gründonnerstag an den Alpen stellenweise Regen, sonst freundlich. Am Karfreitag bewölkt und regnerisch. Höchstwerte morgen 18 bis 27 Grad, am Freitag deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2025 20:00 Uhr