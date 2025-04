Das Wetter in Bayern: in der Nacht stellenweise Frost, tagsüber bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend klar oder leicht bewölkt, später von Norden her wieder mehr Wolken. Tiefstwerte +5 bis -4 Grad. Tagsüber mehr Wolken als Sonne. Am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt. Tiefstwerte in den Nächten bis -2 Grad, am Tag 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2025 20:00 Uhr