Das Wetter in Bayern: In der Nacht schwere Gewitter morgen zumeist trocken und sonnig

Nachrichtenarchiv - 20.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise teils kräftige Regenfälle und Gewitter. Für Teile Oberfrankens, der Oberpfalz, Niederbayerns sowie Schwabens und Oberbayerns besteht eine Unwetterwarnung mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen. Es kühlt ab bis auf 11 Grad. Morgen nur noch an den Alpen Schauer und Gewitter, sonst trocken und sonnig bei Höchstwerten zwischen 19 und 25 Grad. Am Sonntag zumeist sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 21:00 Uhr