Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und gelegentlich Schneeregen oder Regen. Besonders im Osten Bayerns Glatteisgefahr. Tiefstwerte +3 bis -1 Grad. Am Tag im Osten anfangs noch etwas Regen. In den Alpen teils längerem Sonnenschein. Höchstwerte 3 bis 8 Grad.I

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 01:00 Uhr