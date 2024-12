Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schneefälle

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schneefälle, in tiefen Lagen anfangs mit Regen. Tiefsttemperaturen +1 bis -2 Grad. Morgen mal mehr, mal weniger bewölkt. Im Süden noch etwas Schnee. An den Feiertagen trocken mit Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen -1 bis +7 Grad. Nachts stellenweise sehr frostig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 21:00 Uhr