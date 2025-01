Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schnee und Glättegefahr

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs noch Schnee und Schneeregen, später Auflockerungen. Bei +1 bis -3 Grad Glättegefahr. Bis Samstag wechselnd bewölkt, vereinzelt Schnee, tagsüber -4 bis +3 Grad. In den Nächten teils strenger Frost. Am Sonntag etwas milder mit Schnee, Regen und gefrierendem Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 19:45 Uhr