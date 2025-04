Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schauer bei 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Schauer und Gewitter, die nach Osten abziehen, später in Franken erneut Regen. Tiefstwerte 10 bis 4 Grad. Die neue Woche beginnt stark bewölkt mit Schauern, später wird es bei 16 bis 23 Grad freundlicher. Am Dienstag zunächst bewölkt, aber trocken, später sind im Westen wieder Schauer möglich. Der Mittwoch wird wechselhaft und mit Föhn am Alpenrand bis 26 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 20:00 Uhr