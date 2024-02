Das Wetter in Bayern: in der Nacht regnerisch und windig

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt und teils länger anhaltender Regen. In der Mitte und im Norden sehr windig, teils auch stürmisch. In der Nacht verbreitet Regen, an den Alpen fällt ab 800 Metern auch Schnee. Tiefstwerte zwischen 5 und 1 Grad. Morgen bewölkt, im Süden und Osten auch Regen oder Schnee, sonnige Abschnitte am ehesten in Unterfranken. Am Samstag ähnlich, erst am Sonntag wieder freundlicher. Insgesamt kühler, in den Nächten kann es Frost geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 17:00 Uhr