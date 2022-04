Das Wetter in Bayern: in der Nacht regnerisch bei Plusgraden

Bei Raketenangriff auf Odessa sterben offenbar mehrere Menschen

Odessa: Bei Luftangriffen auf die Stadt im Süden der Ukraine sind nach Angaben der Präsidialverwaltung acht Menschen getötet und mindestens 18 verletzt worden. Demnach wurden Wohngebäude und militärische Einrichtungen von Raketen zerstört. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab am Abend bekannt, man habe mit Hochpräzisionsraketen ein Waffendepot der ukrainischen Armee in Odessa zerstört; dort seien aus dem Ausland gelieferte Waffen gelagert worden. Eine Rettungsaktion für Zivilisten aus Mariupol ist nach Angaben ukrainischer Behörden gescheitert - ein Sprecher des Bürgermeisters sagte, russische Truppen hätten eine Gruppe von 200 Menschen aufgelöst und sie vor Beschuss gewarnt. Der ukrainische Präsident Selenskyi gab am Abend bekannt, er wolle sich morgen mit US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin treffen und mit ihnen über Waffenlieferungen sprechen. Die Ministerien in Washington wollten die Ankündigung am Abend nicht kommentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 22:00 Uhr