Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnerisch bei 7 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend dichte Wolken und im Westen Regen. In der Nacht dann in ganz Bayern regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt wechselhaft. Zeitweise Regen, oft lebhafte Winde. Zwischendurch auch freundlich, besonders am Montag in Alpennähe. Höchsttemperaturen 9 bis 14 Grad, am Dienstag 5 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 17:15 Uhr