Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnerisch, ab Donnerstag meist sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kann es regnen bei Tiefstwerten zwischen 12 und 4 Grad. Morgen wird es in Nordbayern meist freundlich und im Süden bewölkt. Am Donnerstag und Freitag ist es in ganz Bayern überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 22:00 Uhr