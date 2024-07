Das Wetter in Bayern: in der Nacht regnerisch, 12 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Lauf der Nacht zieht der Regen ostwärts ab. Danach lockert es meist auf. Tiefstwerte 12 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Am Tag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Freitag und Samstag teils länger sonnig, teils wolkig, örtlich auch Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 24, am Samstag 24 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 19:45 Uhr