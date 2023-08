Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regenfälle, Abkühlung auf 15 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, später gebietsweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern. Tiefsttemperaturen 15 bis 10 Grad. Am Tag wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Donnerstag und Freitag zunehmend sonniges Wetter. Tagsüber höchstens 18 bis 26 Grad, am Freitag 24 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 22:15 Uhr