Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regenfälle

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger anhaltende Regenfällen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in den Gebieten Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischer Wald, Tiefstwerte bis 2 Grad. Tagsüber weitere Regenfälle bei starkem Wind, später im Süden freundlicher. Höchstwerte bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 00:00 Uhr