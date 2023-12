Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Tiefstwerte bis minus ein Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Regen, im Osten und Südosten mitunter Schneeregen oder lokal gefrierender Regen mit Glatteis. Später von Westen her wieder trocken. Tiefstwerte +6 bis -1 Grad. Morgen bewölkt, später Auflockerungen und besonders in Alpennähe sonnige Abschnitte; vereinzelt Schauer. Montag und Dienstag meist bewölkt und zeitweise Regen. Oft lebhafte Winde. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 20:00 Uhr