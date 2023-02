Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Schnee, Tiefstwerte +5 bis -1 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen FBI durchsucht weiteres Haus von US-Präsident Biden

Washington: Bei der Suche nach Geheimdokumenten hat die US-Bundespolizei FBI nun auch das Strandhaus von Präsident Biden im Bundesstaat Delaware durchsucht. Wie Bidens Anwalt mitteilte, stand die Razzia im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Umgang Bidens mit geheimen Unterlagen. Der Vorgang sei Teil einer gründlichen Untersuchung, die der Präsident weiterhin uneingeschränkt unterstütze. Die Ermittlungen begannen, nachdem Bidens Anwälte am 2. November geheime Akten in einem ehemaligen Büro in Washington gefunden hatten. Weitere Unterlagen mit Geheimhaltungskennzeichen wurden in seinem Haus in Wilmington entdeckt. Justizminister Garland ernannte einen Sonderermittler, der herausfinden soll, wie die Regierungsunterlagen in Bidens Privaträume und das frühere Büro gelangten und ob dabei Gesetze gebrochen wurden.

