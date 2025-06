Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Gewitter, Tiefstwerte 17 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vor allem im Süden drohen weitere kräftige Regenfälle und Gewitter. Ab Mitternacht lockert es von Nordwesten her auf. Tiefstwerte 17 bis 12 Grad. Morgen teils freundlich teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. Dienstag und Mittwoch weitgehend trocken bei 22 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 19:00 Uhr