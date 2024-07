Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Gewitter, Tiefstwerte 12 bis 16 Grad.

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten ziehen Schauer und Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlich schweren Gewittern. In der Nacht in Unterfranken meist trocken. Sonst weiter Regen und Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Morgen im Süden vereinzelt Regen, im Norden sonnige Abschnitte. Sonntag und Montag freundlich. Morgen 18 bis 23 Grad. Danach deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 19:00 Uhr