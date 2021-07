Das Wetter in Bayern: in der Nacht Regen und Gewitter, Tiefstwerte 11 bis 14 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen und einzelne teils kräftige Gewitter - später Auflockerungen, Tiefstwerte 14 bis 11 Grad. Bis Mittwoch bleibt es unterschiedlich bewölkt, mitunter länger sonnig, vor allem am Dienstag im Südosten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26, am Dienstag 25 bis 32 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.07.2021 01:00 Uhr