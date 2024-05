Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Gewitter, morgen wenig Änderung

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise kräftige und gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und weitere Regenfälle und Gewitter. Am Wochenende wechselhaft mit Wolken, sonnigen Abschnitten, einzelnen Schauern und Gewittern. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad, Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 19:00 Uhr