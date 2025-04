Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils ergiebiger Regen und Gewitter. Tiefstwerte 10 bis 5 Grad. Für das östliche Oberbayern gilt eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Am Tag stark bewölkt mit Schauern und örtlich kräftigem Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 21:00 Uhr