Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen oder Schnee, 6 bis 1 Grad

Pflicht zur Kontaktdaten-Erfassung entfällt auf breiter Front

München: In Gastronomie und Kultur und auch in vielen weiteren Bereichen in Bayern entfällt die bisherige coronabedingte Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Das hat das Kabinett in München beschlossen. Weiter erhoben werden die persönlichen Daten allerdings in Clubs, Diskotheken, Bordellen und in Gemeinschaftsunterkünften wie Jugendherbergen und Berghütten. Gesundheitsminister Holetschek betonte, eine Ermittlung von Kontaktpersonen in der bisherigen Breite sei nicht mehr sinnvoll. Das Kabinett beschloss zudem eine Ausweitung der 3G-Regel. In allen Bereichen, in denen diese gilt, müssen sich von kommenden Dienstag an neben den Besuchern auch alle Mitarbeiter daran halten. Auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben, müssen also geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sein - oder sie müssen regelmäßig einen negativen Test vorweisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.10.2021 19:45 Uhr