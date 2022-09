Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht regnet es bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad. Die neue Woche beginnt wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen, aber auch etwas Sonne. Am Mittwoch dann vielerorts trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 20:00 Uhr