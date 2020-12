Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht von Westen her Regen. Tiefstwerte zwischen 7 und 1 Grad. Bis Heiligabend dann bewölkt und mitunter windig. Besonders in Nord- und Ostbayern Regen, an den Alpen ab und zu freundlich. Tageshöchstwerte 7 bis 15 Grad, auch in den Nächten mild.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.12.2020 19:15 Uhr