Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft sternenklar, +6 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar oder leicht bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte bis minus 2 Grad. Morgen und Samstag überwiegend sonnig und trocken, dabei morgen recht windig. Am Sonntag weiter freundlich, da kann Saharastaub den Himmel trüben. Örtlich Schauer. Höchstwerte morgen 15 bis 21 Grad, am Wochenende wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 20:00 Uhr