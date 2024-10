Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft neblig, 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in den Niederungen zunehmend neblig. 8 bis 3 Grad. Tagsüber teils länger grau in grau, teils auch freundlich - besonders in den Alpen. Samstag ähnlich. Sonntag bayernweit viel Sonne. Nachmittagstemperaturen zwischen 8 und 14 Grad, in Alpennähe noch wärmer.

