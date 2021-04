Nachrichtenarchiv - 08.04.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt. Tiefsttemperaturen zwischen -1 Grad am Bodensee und bis zu -7 Grad in einigen Alpentälern. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel. Im Süden Föhn. Nachmittagstemperaturen 10 bis 17 Grad. Am Wochenende ähnlich, nur im Norden Frankens ab und zu Regen. Weiterhin mild, nachts frostfrei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.04.2021 20:45 Uhr